«غلوبال كاش» تتيح صرف المخصصات للمواطنين الموفدين للعلاج بالخارج

المصدر: ■ دبي-البيان

أبرمت هيئة الصحة بدبي، اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تقضي بتوفير بطاقة الصرف الآلي (غلوبال كاش) للمواطنين الصادر في شأنهم قرارات إيفاد للعلاج خارج الدولة.

حيث تحمل البطاقة جميع المخصصات المالية المعتمد صرفها للمواطن ومرافقيه، فيما أعلنت الهيئة عن بدء العمل بالبطاقة (غلوبال كاش) في لندن كمرحلة أولى على أن تتبعها سائر العواصم والمدن التي تتعامل الهيئة مع مؤسساتها الصحية.

وبموجب البطاقة المستحدثة، أصبح بمقدور المواطن صرف المخصصات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الجهاز الآلي (ATM)، من دون الحاجة لمراجعة مكاتب الهيئة خارج الدولة لصرف الدفعات المالية المقررة، وذلك في خطوة مهمة اتخذتها الهيئة ضمن جهودها المبذولة لتيسير رحلة المواطنين العلاجية، وإضفاء المزيد من الراحة والطمأنينة في نفوسهم، وتوفير وقت وجهد المواطن خلال رحلة العلاج.

مزايا

وستقدم بطاقة «غلوبال كاش» مجموعة من المزايا للمواطنين المسافرين للخارج طلباً للعلاج، منها: إتاحتها لإجراء المدفوعات بسهولة لتغطية المصاريف المختلفة، وتقليص مخاطر حمل المبالغ النقدية، إضافة إلى الإعفاء من رسوم إصدار البطاقة وغيرها من الرسوم وتوفير أسعار خاصة للصرف الأجنبي حرصاً على تعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

وسيكون بمقدور حاملي البطاقات تتبع إنفاقهم والرصيد المتبقي ببساطة عبر تطبيق مخصص على الهاتف المتحرك، كما أن الحل الجديد سيوفر لهيئة الصحة بدبي مزيداً من السلاسة عبر تقليص جهود المعالجة والعمل اليدوي، ومواكبة مبادرات حكومة دبي الداعمة للرقمنة وبناء الاقتصاد الذكي.

شهد توقيع الاتفاقية معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، فيما وقع عن الهيئة أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وعن بنك الإمارات دبي الوطني عبد الله عبد الرحمن قاسم المسؤول الرئيسي للعمليات في البنك.

وقال أحمد النعيمي إن العلاج في الخارج يمثل جزءاً مهماً من منظومة الرعاية الصحية الشاملة التي تعمل عليها هيئة الصحة بدبي لتحسين جودة حياة المواطنين، ومع ثقتنا الشديدة في كوادرنا ومنشآتنا الطبية، فإن العلاج في الخارج يعد أيضاً مساراً إضافياً للعلاج في الداخل.

وأوضح النعيمي قرار إيفاد أي من المواطنين للاستفادة من خدمات كبرى المؤسسات الصحية العالمية التي تتعامل معها الهيئة، هو قرار مبني على أسس وضوابط ومعايير طبية، تقوم على تنفيذها لجنة متخصصة، تدرك تماماً حرص الهيئة على توفير خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

وفي جميع التخصصات وفي أي مكان. لذا يأتي قرار اللجنة مستهدفاً تحقيق مصلحة المواطن، وضمن إطار علاج الحالات المستعصية.

بطاقة

وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من تركيزه الدائم على تلبية احتياجات المجتمع، لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني داعماً قوياً للمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز رفاه المواطنين والسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة».

14

تمثل «غلوبال كاش» من بنك الإمارات دبي الوطني، بطاقة متعددة العملات ومخصصة للسفر، وتضم أبرز 14 عملة أجنبية مستخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، بما في ذلك الدرهم الإماراتي.

وهي تعمل بمثابة بطاقة مسبقة الدفع للاستخدامات العامة، وتتيح مزايا السحب النقدي والدفع بالدرهم الإماراتي أثناء التواجد داخل الدولة، وبالعملات الأجنبية أثناء السفر للخارج. ويمكن استخدام البطاقة حول العالم في أكثر من 37 مليون موقع لمعاملات نقاط البيع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والمشتريات عبر الإنترنت.