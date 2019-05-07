«رعاية الأحداث» تناقش البرامج الصيفية والمجالس الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الاجتماع 54 للجمعية، حيث استعرض الموضوعات المطروحة للنقاش، كما ناقش الترتيبات الخاصة بالمجالس الرمضانية، والخطة السنوية لبرامج وأنشطة الجمعية، إلى جانب الاطلاع على تقارير الخط الساخن للجمعية، والبرامج الصيفية للطلاب.

حضر الاجتماع سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، والدكتور سيف الجابري، رئيس لجنة البحوث والدراسات، وبدرية الياسي، رئيس اللجنة التربوية، ومريم الشومي، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة، وموزة الشومي، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية.