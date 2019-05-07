شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة «أطعم تؤجر» في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك شرطة أبوظبي في مبادرة أطعم تؤجر 2019 الرمضانية، التي ينفذها فريق أبشر يا وطن التطوعي للعام الثاني على التوالي طول شهر رمضان المبارك ضمن مبادرات (عام التسامح).

واستعرض مؤتمر صحفي عقد في فندق بارك روتانا أبوظبي أهداف المبادرة في توعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار في شهر رمضان لتأمين سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وتشمل المبادرة توزيع وجبة إفطار على قائدي المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية في مدينتي أبوظبي والعين قبل موعد الإفطار تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل العمل الجماعي والتطوعي في خدمة الوطن والحفاظ على السلامة المرورية.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم القيادة بسرعة للحاق بالإفطار والالتزام بقوانين وأنظمة المرور.