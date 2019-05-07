شرطة دبي تفوز بأفضل منصة ذكية للطلبة الدارسين في لندن

المصدر: دبي- البيان

فازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل منصة ذكية للطلبة الدارسين في القمة العالمية للمنح الدراسية، في حفل أقيم بقصر لويس الثامن بالعاصمة البريطانية «لندن»، بمشاركة 55 دولة وأكثر من 250 مشاركاً.

وأهدى المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، الجائزة إلى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تقديراً لدعمه الدائم والمستمر لخلق بيئة محفزة للمبتعثين واهتمامه وحرصه على سرعة التواصل والوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر المنصة الذكية لشرطة دبي «إيفاد»، والتي تعتبر أول منصة ذكية على مستوى الدولة تعنى بشؤون الطلبة المبتعثين داخل وخارج الدولة وتشكل منظومة شاملة جامعة لكل الطلبة المبتعثين من شرطة دبي ومن مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارات.

وأضاف المقدم البلوشي أن المنصة تأتي في إطار سياسة القيادة العامة لشرطة دبي، التي ترتكز على تطوير مستوى أداء وكفاءة الكوادر البشرية بالعلم والمعارف والتقنيات والبرامج المبتكرة.