«حميد الخيرية» تشرع بإنشاء 10 مساكن جديدة للمواطنين بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

كشفت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية عن البدء بإنشاء 10 مساكن للمواطنين، بعد شهر رمضان المبارك بكلفة إجمالية تتجاوز 10 ملايين درهم، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري وذكرت أن المساكن المستهدف إنجازها تأتي ضمن خطة لإنشاء 30 مسكناً للأسر المتعففة على ثلاث مراحل وخلال 3 سنوات بكلفة إجمالية تتجاوز 30 مليون درهم، وتتكون المساكن من طابقين تتضمن 4 غرف نوم ومجلساً.

وأكدت أن المشاريع الخيرية والإنسانية، التي تشرف على تنفيذها المؤسسة، تأتي بدعم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يولي اهتماماً كبيراً للأعمال الخيرية، ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الذي يوجّه باستمرار إلى دعم فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى تنفيذ المشاريع لتوفير بيئة سكنية تناسب الأسر المتعففة.

وبما يلبي احتياجاتها، فضلاً عن توفير المساعدات النقدية والعينية من خلال العائد من مشاريع الوقف. وقالت: إن المستفيدين من المساكن يشترط أن يكونوا من الأسر المتعففة التي تزيد على 3 أشخاص، أو الأسرة المتعسرة في الديون، فضلاً عن الأسر التي لم تستفد من أي من البرامج الإسكانية سواء كانت اتحادية أو محلية.

صيانة

وبينت أن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بصيانة 81 مسكناً للمواطنين بكلفة 4.5 ملايين درهم، مشيرة إلى أنها تستهدف صيانة 100 مسكن العام الجاري لمساعدة الأسر على تأمين مساكن مريحة وحياة كريمة لهم، وفق توجيهات القيادة بالإمارة. وتعمل المؤسسة على إنشاء 3 بنايات سكنية جديدة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليون درهم، تتضمن إنشاء بناية في منطقة النعيمية 3 بشارع خليفة بتكلفة 50 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازها خلال العام 2020، وتنفيذ بناية سكنية في منطقة «الليوارة 2» بكلفة إجمالية تبلغ 43 مليون درهم.