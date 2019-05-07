«التنمية الأسرية» بأبوظبي تعرض إنجازاتها في 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

عرضت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي ما حققته المؤسسة من إنجازات خلال عام 2018 في مجال التميز المؤسسي الذي يرتبط مع عصر الثورة المعرفية والتقدم التكنولوجي والتقني، بالإضافة إلى ما تصبو إليه دولتنا من تميز في تحقيق الريادة والصدارة والجودة في ميادين العمل المختلفة، وترك بصمات نجاح على أرض الواقع وتحقيق النتائج الفعلية.

وذكرت الرميثي، خلال اجتماع مع موظفي مؤسسة التنمية الأسرية أن المؤسسة بدأت عام 2019 (عام التسامح) بتنفيذ خطتها الاستراتيجية والتشغيلية الموائمة لخطة أبوظبي وخطة محور التنمية الاجتماعية، حيث تم إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية 2019- 2023 واستعانت بالإطار المنطقي لإعداد مشاريعها ومبادراتها.