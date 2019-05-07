50مؤسسة حكومية وخاصة تتنافس في سباق #سقيا_الأمل

المصدر: دبي - البيان

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمشاركة في سباق #سقيا_الأمل، التحدي الإنساني الأول من نوعه في المنطقة لتوفير المياه النظيفة لملايين الناس في المجتمعات الأقل حظاً، تقدمت أكثر من خمسين جهة، في القطاعين الحكومي والخاص، للمشاركة رسمياً في السباق، خلال يومين من إطلاقه.

حيث تم اختيار 20 مؤسسة وجهة للتنافس على ضخ أكبر كمية من المياه باستخدام مضخة مياه تفاعلية، وذلك خلال شهر رمضان الجاري. وسوف يتم الإعلان أسبوعياً عن جدول المشاركات في السباق، ضمن محطات متتابعة تتنقل فيها المضخة من مقر جهة لأخرى يومياً.

الجهات المشاركة في الأسبوع الأول من سباق #سقيا_الأمل:

اتصالات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي و«دو» وأبوظبي للإعلام.

حراك مؤسسي

هذا ويتبنى سباق سقيا الأمل، كتحدٍّ إنساني نبيل، رسائل قيمية تعزز مفهوم العطاء وصناعة الأمل، كما ترسخ قيم التضامن والتعاطف الإنساني ومد يد العون للبشر.

وخلق حراك مؤسسي من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات للمساهمة بفاعلية في العمل الإنساني.