الإمارات وأوزبكستان تفعّلان الشراكة الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة عزيز عبدالحكيموف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وأكثر من 60 شخصية حكومية بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

والتي تتضمن 57 مبادرة للتعاون في مجالات التحديث الحكومي، والاطلاع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات وأهم البرامج والمبادرات الهادفة لترسيخ نموذج حكومي متطور يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل في مجالات الاستراتيجية، والأداء، والابتكار، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والاقتصاد، والتنافسية وممارسة الأعمال.

وتهدف الزيارة إلى تفعيل محاور اتفاقية الشراكة التي تتضمن 17 محوراً، إضافة إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون المشترك خلال العام الحالي، تركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت وجهة دولية لحكومات العالم في مجال التحديث الحكومي.

وأضاف: «خبرات الدولة في التحديث الحكومي هي خبرات عالمية، وتدعم موقع الدولة وسمعتها كعاصمة للتطوير الإداري لحكومات العالم».

وأضاف محمد القرقاوي: «إن نموذج حكومة الإمارات أصبح قابلاً للتصدير، ونعمل مع مجموعة من الدول الصديقة الراغبة في تبني النموذج بشكل شامل».

وترأس الوفد الأوزبكي الأكبر من نوعه الذي يشارك في زيارة خارجية عزيز عبدالحكيموف نائب رئيس الوزراء، وضم أكثر من 60 شخصية من كبار المسؤولين من الوزراء ونواب الوزراء في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية في حكومة أوزبكستان.

والتي تمثل القطاعات الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ومنها الصحة والتعليم والعلوم والنقل والسياحة والاستثمار وغيرها. وتأتي هذه الزيارة خلال أقل من شهر من توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والحكومة الأوزبكية.

17 محوراً للشراكة

وتشهد زيارة الوفد الأوزبكي زيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية في الدولة وعقد اجتماعات وورش لفرق العمل المشتركة من حكومتي البلدين لاستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل محاور اتفاقية الشراكة التي تتضمن 17 محوراً.

إضافة إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون المشترك خلال العام الحالي، تركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، وتأهيل القيادات وبناء القدرات والكفاءات، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وتتضمن الزيارة تنظيم عدد من الزيارات للجهات الحكومية في دولة الإمارات للاطلاع على تجاربها، إضافة إلى عقد ورش عمل واجتماعات للفرق المشتركة في مجالات التحديث الحكومي المختلفة.

وتشمل الشراكة بين الحكومتين الإماراتية والأوزبكية مجموعة من المحاور التي تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مستوى العمل الحكومي في أوزبكستان.

كما تتضمن الشراكة تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة في مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية الحكومية، والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.

تطور

تشهد علاقات الإمارات وأوزبكستان تطوراً ملحوظاً منذ زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان للإمارات مارس الماضي، وتوقيع حكومتي البلدين في أبريل الماضي اتفاقية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان والارتقاء بالأداء خلال السنوات الثلاث المقبلة.