بحث التعاون بين «كهرباء دبي» و«إي دي إف» الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جان برنار ليفي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة «إي دي إف»، على رأس وفد رفيع من المجموعة، وذلك في إطار الزيارات التي تقوم بها الشركات العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ورحب سعيد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والشركات الفرنسية من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. واستعرض المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.