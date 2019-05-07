«صواب» يطلق حملة رمضان لنشر قيم الرحمة والعطاء والإحسان

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز «صواب» - وهو منصة المبادرة الإماراتية الأمريكية الرقمية المشتركة لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت وتعزيز البدائل الإيجابية - إطلاق حملة جديدة على منصاته للتواصل الاجتماعي عبر وسْمي #إشراقة_يومية و#حكايات_عن_رمضان تستمر خلال الفترة من 6 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، على منصات المركز في تويتر، فيسبوك، إنستغرام ويوتيوب.

وكون رمضان هو وقت التأمل والتجديد وتحسين الذات والمجتمع، ستركز #إشراقة_يومية على قيم رمضان المشتركة من رحمة وعطاء وإحسان وكيف يتردد صداها طوال هذا الشهر الكريم. وتشمل هذه الحملة قصص مواطنين عاديين يجسدون هذه القيم الرمضانية الإيجابية من خلال تكريس حياتهم للأعمال الخيرية وخدمة الصالح العام. ويركز مركز صواب على قيم الاعتدال والتسامح وزيادة المشاركة مع أسرة الفرد وأصدقائه ومجتمعه لمواجهة العزلة الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى النزعة المتطرفة، خاصة خلال هذا الشهر الكريم.