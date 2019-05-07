«الياه سات» و«هيوز» تعلنان دمج عملياتهما في البرازيل

أعلنت «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، الشركة العالمية المتخصصة في تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار«مبادلة».

أمس عن استكمال اتفاقية تدشين مشروع مشترك مع شركة «هيوز نتورك سيستمز» (هيوز)، التي تعد المشغل المتخصص عالمياً في توفير خدمات الإنترنت الفضائي، وهي تابعة لمجموعة «إيكو ستار كوروبوريشن» (المدرجة في بورصة «ناسداك» بالرمز (SATS)، وتقضي بدمج عملياتهما في البرازيل لتكوين شراكة استراتيجية توفر خدمات اتصالات فضائية رائدة.

ويهدف المشروع المشترك إلى توفير خدمات الإنترنت الفضائي وحلول الاتصالات الفضائية في البرازيل، ويمزج هذا المشروع الجديد خبرة «هيوز» التي تفوق 50 عاماً في السوق البرازيلية بقدرات الياه سات التشغيلية، لتكوين مشروع مشترك، بموجبه سيتم دمج عمليات الشركتين في البرازيل، وسوف تحظى شركة «هيوز» بنسبة أغلبية فيه، وتم الإعلان عن هذا المشروع المشترك خلال معرض «ساتالايت 2019» في واشنطن.

ومن المتوقع البدء بتأسيس هذه الشراكة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط الاعتيادية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج مشروعي «هيوز» و «الياه سات» في السوق البرازيلية، لتكوين منصة قوية تلبي متطلبات السوق، التي تشمل الإنترنت الفضائي للأفراد، وحلول الاتصالات الفضائية للمؤسسات وحلول نقل الحركة الهاتفية لمشغلي خدمات الاتصالات المتحركة ونقاط الاتصال اللاسلكي بالإنترنت للمجتمعات.

ويسخر المشروع السعات الفضائية لنطاق الترددات Ka، التابعة للشركتين، ليفوق مجموعها 65 غيغابيت في الثانية، وهي مقدمة من الأقمار «الياه 3»، و«هيوز 65 ويست»، و«هيوز 63 ويست»، التي تغطي ما يفوق 95% من سكان البرازيل، كما يدمج المشروع المشترك ثلاث بوابات عبور للبيانات تملكها الشركتان في البرازيل. ومن المقرر أن يقوم قمر هيوز «جوبيتر 3»، الذي سيتم إطلاقه في عام 2021 بدعم السعات الفضائية المتاحة من المشروع المشترك.

وقد أطلقت الشركتان في العام المنصرم، مشروعاً مشتركاً لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي.

وبهذه المناسبة قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «يسهم مشروعنا مع «هيوز» في تعزيز السوق الرقمية في البرازيل».

من جانبه قال برادمان كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «هيوز»: إن التعاون مع الياه سات هو خيار منطقي لتلبية متطلبات مشغلي خدمات الاتصالات. واشنطن ـ البيان