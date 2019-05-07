بلدية العين تطلق مشروع مسالخ صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت بلدية العين مشروع توفير خدمة خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين وذلك من خلال وضع ختم خاص على تذاكر الذبائح الخاصة بهم، تتيح لهم سرعة الحصول على كافة الخدمات الخاصة والسريعة وبزمن قياسي، لتحقيق هدف مسالخ صديقة لأصحاب الهمم. إضافة إلى ذلك تم إطلاق تطبيق مشروع ذبيحتي الذكي الإلكتروني.

وأشار البيطري محمد نادر، من إدارة الصحة العامة في البلدية، خلال عرض مشاريع البلدية ضمن فعاليات ملتقى بلدية العين السنوي لأصحاب الهمم، إلى مشروع مسالخ صديقة لأصحاب الهمم. وأضاف: جاء المشروع حرصاً من البلدية على توفير خدمات نوعية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث تم وضع آلية عمل خاصة لاستقبال أصحاب الهمم تتمثل بوضع ختم خاص على الذبائح التي يتم شراؤها من سوق المواشي، تتيح لهم الحصول على تسهيلات خاصة.