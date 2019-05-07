«الزراعة والسلامة الغذائية» تطلق حملة التسوق الذكي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، حملة توعوية خاصة بتسوق المواد الغذائية في أبوظبي، تحت عنوان «التسوق الذكي»، وذلك ضمن حملات السلامة الغذائية التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام بهدف توعية الجمهور بالطرق السليمة لشراء المواد الغذائية.

وقام مفتشو الهيئة خلال الحملة بتوعية الجمهور داخل المتاجر بالممارسات الصحيحة الواجب اتباعها خلال عملية التسوق لضمان حصولهم على غذاء آمن وسليم، وبطريقة تضمن الحفاظ على الغذاء وحمايته من التلف أو التلوث نتيجة السلوكيات الخاطئة التي يتم ممارستها خلال عملية التسوق، وضرورة قراءة البطاقة الغذائية وفترة الصلاحية والإبلاغ عن أي منتجات يتم الاشتباه بها، كما شهدت الحملة توزيع عدد من النشرات التوعوية وشرح مفصل عن كيفية التسوق الصحيح.