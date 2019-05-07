إطلاق حملة «درهم الأمنية» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية» حملة «درهم الأمنية»، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها في عام التسامح وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «تمتدّ حملة «درهم الأمنية» على مدى شهر رمضان الفضيل، بدعم من مشاهير المجتمع والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالشراكة مع اتصالات ودو، وتهدف إلى توفير الدعم المادي لأعمال المؤسسة في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم داخل وخارج الدولة».

دعم

وأضاف: «يمكن للراغبين من أصحاب القلوب الإنسانية الخيّرة دعم هذه الحملة من خلال إرسال كلمة «أمنية» لعملاء دو على الرقم (1166)، ولعملاء اتصالات على الرقم (1110)، حيث سيتمّ اقتطاع درهم واحد يومياً من رصيد المتبرعين على مدى 30 يوماً للمساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون من أمراض مُستعصية، وإدخال السعادة على قلوبهم مع عائلاتهم.

عطاء

واختتم الزبيدي: «يمكن للأشخاص أيضاً دعوة أحد أصدقائهم أو أحد أفراد العائلة للمُشاركة معهم في هذه الحملة الخيرية ليعمّ الخير على الجميع، ونتمكن بالمقابل من تحقيق المزيد من الأمنيات. نأمل خلال شهر البركة والرحمة بأن يحظى الجميع بفرصة إظهار طبيعتهم الإنسانية المُحبة للعطاء وبذل القليل من العطاء لتحقيق المزيد من البركة، اقتداءً بنهج الشيخ زايد، رحمه الله، في نشر مفاهيم الخير والعطاء والمحبة داخل المجتمع».