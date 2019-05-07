بلدية أبوظبي ومعهد دبي العقاري يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي ومعهد دبي العقاري، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، وتطوير آليات التواصل وتبادل الخبرات في مجالات عديدة، جاء ذلك خلال استقبال المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات، وبحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، والوفد المرافق لها في زيارة لبلدية مدينة أبوظبي لبحث عدد من القضايا المشتركة.

ومن جانبه، أكد المهندس عيسى عمير المنصوري، أن هذه الزيارات المعيارية تأتي تأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي على الاستفادة من خبرات المؤسسات الرائدة في الدولة، واستثمار علاقات التعاون في رفع كفاءة ومهارات العاملين في قطاع الأراضي والعقارات، وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات إلى المتعاملين.

وعلى الصعيد ذاته تناول الاجتماع كذلك آلية التنسيق والتعاون بشأن تنظيم دورات تدريبية متخصصة ومقدمة من معهد دبي العقاري تستهدف تدريب وتأهيل موظفي قطاع الأراضي والعقارات، وتحسين قدراتهم وإكسابهم المزيد من الأدوات والإمكانيات التي تؤهلهم لتحقيق التميز في الأداء.