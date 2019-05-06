"WIFI" مجانا على متن حافلات نقل العمال

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن البدء في توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wifi) المجانية على متن حافلات نقل العمال، وذلك بهدف إسعاد مستخدميها من فئة العمال، وإضفاء المزيد من المتعة والفائدة على تنقلاتهم اليومية من وإلى مواقع العمل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تزويد تلك الحافلات بثلاجات لتوفير المياة للعمل، فضلاً عن أنظمة سلامة متطورة لسلامة كافة مستخدمي الطريق.

وأفاد قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه في قطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الخدمة التجريبية لخدمة (Wifi) شرع مؤخراً، عدد من أصحاب العمل في تطبيقها على مجموعة من أسطولها المخصص لنقل العمال، موضحاً بان الخدمة تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة لفئة العمال في الدولة، من خلال توفير فرصة تصفح شبكة الإنترنت على الاجهزة المتحركة والهواتف الذكية، الأمر الذي يوفر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام أثناء رحلاتهم.

وأكد على حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير جميع سبل الراحة للعمال في الدولة من خلال تحسين الخدمات، لافتاً إلى أنها حرصت على بذل كل الجهود لتوسعة نطاق الخدمات المقدمة لفئة العمال بالدولة.

وكانت الوزارة قد حددت بالتعاون مع وزارة الداخلية 6 اشتراطات والتزامات يتوجب على أصحاب حافلات نقل العمال استيفاءها لترخيص الحافلة، هي فحص الحافلة سنوياً من قبل السلطات المحلية المختصة، أن يكون اسم الشركة التابع لها العمال واضحاً على المركبة، وضع ملصقاً في الجزء الخلفي من المركبة للتحذير من التوقف المتكرر، ووضع رقم هاتف بشكل واضح على المركبة للملاحظات والشكاوى، وتزويد العجلات بنظام فرامل خاص يمكنها من التوقف في الأماكن الزلقة، وتوفير طفايات الحريق ومخارج الطوارئ داخل الباص، وتوفر حزام الأمان وصندوق للإسعافات الأولية.