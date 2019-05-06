"طرق دبي" تدعم حملة "سقيا الأمل" بحفر 10 آبار في 10 دول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، دعم الهيئة لمبادرة (سقيا الأمل) عبر حفر 10 آبار في 10 دول هي اندونيسيا، كوسوفو، السنغال، النيجر، نيبال، غانا، تنزانيا، اثيوبيا، الهند، مالي، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للمشاركة في سباق سقيا الأمل.

جاء ذلك خلال استضافة هيئة الطرق والمواصلات جهاز سقيا الأمل، حيث شارك مطر الطاير وموظفو الهيئة في استخدام جهاز ضخ المياه الافتراضي، وقاموا بتعبئة المئات من زجاجات المياه لدعم الحملة، حيث ستقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخُّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً من المياه في العالم.

وأعرب الطاير عن سروره بالمشاركة في حملة «سقيا الأمل» بوصفها المبادرة الفريدة من نوعها التي تسهم في توفير الماء للمناطق التي تعاني شُحّاً في موارد المياه الصالحة للشرب، مشيراً إلى إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير المياه الصالحة للاستخدام البشري، تعكس استمرار مبادرات الخير والعطاء لدولة الإمارات والتي شملت كل المجالات والقطاعات من تعليم وصحة وإغاثة ومعرفة في أرجاء العالم كافة.