13 % انخفاض نسبة الحوادث المرورية العام الماضي في دبي

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين المهيري مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن خفض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات إلى 110 كيلومترات في الساعة في مناطق اختصاص دبي، ساهم في خفض الحوادث المرورية بنسبة 13% العام الماضي فيما تعكس المؤشرات الحالية ارتفاع هذه النسبة مع نهاية العام الجاري.

وأشار خلال المحاضرة التي نظمتها إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة في جامعة الطب والعلوم بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من الضباط ورئيس الجامعة والكوادر التعليمية والطلبة إلى أن عدم ربط حزام الأمان والانشغال بغير الطريق والانحراف المفاجئ فضلا عن عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعبور المشاة من غير الأماكن المخصصة تشكل فيما بينها أبرز مسببات وقوع الحوادث المرورية التي تسفر عن سقوط ضحايا من الوفيات والمصابين خاصة في الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً.

وأضاف الزفين أن نسبة الوفيات في الإمارات لكل 100 ألف نسمة تبلغ 3.83% متقدمة بذلك على كل من فنلندا واسبانيا وفرنسا واستراليا بينما تطمح الجهات الشرطية المعنية في الدولة لخفضها إلى نسبة 1 أو 2% من خلال نشر التثقيف المروري بين مختلف مستخدمي الطرق، موضحا أن السرعة الزائد تسببت في وفاة 40% من وفيات الحوادث المرورية العالم الماضي في الدولة.

وقدم الزفين، جرعة تثقيفية تتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات للحضور في مقدمتها الالتزام الكامل بربط حزام الأمان لكل من السائق والركاب وتوقع ما هو غير متوقع والتسامح والتعامل بأخلاق مع الآخرين والتركيز على الطريق وعدم الانشغال بغيره.