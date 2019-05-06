نادي دبي للصحافة وشبكة الإذاعة العربية يناقشان واقع الإعلام الإذاعي ومستقبله

المصدر: دبي - البيان

أكد محمود الرشيد، مدير شبكة الإذاعة العربية، خلال جلسة تفاعلية عقدت ضمن «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات»، أن مستقبل البث الصوتي «الإذاعة» يحظى بالعديد من الفرص الواعدة التي تضمن له الاستمرار والتطور مستفيداً من الدعم القوي المتمثل في التقنيات والمنصات الإعلامية الحديثة وقدرتها على الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، فضلاً عن الإمكانات التي توفرها هذه المنصات للمؤسسات الإعلامية بما يمكنها من محاربة الشائعات والأخبار الكاذبة.

وبهذه المناسبة عبرت ميثاء بو حميد مدير نادي دبي للصحافة عن تقديرها للدور الذي تقوم به شبكة الإذاعة العربية في التعبير عن الرسائل الإيجابية ونقل الحقائق التي تهم أهل الإمارات والمقيمين على أرضها.

وعن تنوع مكونات المرحلة الثانية من البرنامج لتشمل مختلف التخصصات الإعلامية بما يضم الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، ذكرت بو حميد أن مكونات الدورة الثانية من «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» تم تصميمها بالشراكة مع مجموعة كبيرة من شركاء النادي الاستراتيجيين بما يوفر المعلومات والمهارات الإعلامية للمواهب الإعلامية الشابة عبر مجموعة واسعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل المعنية بشتى فروع الإعلام وتخصصاته.

وألقى الرشيد خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الإعلام الإذاعي» الضوء على الخصائص والقدرات التقنية للاستديوهات والمرافق الخاصة بالإذاعات إضافة إلى استديوهات الإنتاج التي تحتوي على أحدث الوسائط والمعدات السمعية والمرئية المستخدمة لبث المحتوى وذلك بالاعتماد على أكثر من 41 استديو إذاعياً ورقمياً للإنتاج الصوتي والمرئي تم تجهيزها بأحدث المعدات وذلك تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للشبكة والهادفة إلى تقديم أفضل وأضخم تجربة ترفيهية وإخبارية في المنطقة والتواصل مع الملايين من مواطني ومقيمي الدولة من مختلف الجنسيات عبر محتوى متميز يحترم عقل المتلقي.

وشدّدَ الرشيد على ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية بحملات التوعية التي تبرز الأحداث والفعاليات المهمة في الدولة، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام الوطنية في التعريف بالقيم الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات والرامية إلى إفشاء السلام والتعاون والتسامح بين كافة شعوب المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الإقبال الجماهيري على «الراديو» يعكس الإمكانات الكبيرة لهذه القطاع، مؤكداً أن عدد متابعي شبكة الإذاعة العربية في الوقت الراهن يبلغ نحو 4 ملايين و300 ألف شخص، يشكلون نحو 50% من جمهور الإذاعة .