إنجاز المخطط الحضري لمدينة عجمان ومصفوت والمنامة 2030

المصدر: عجمان -أسامة أحمد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن الانتهاء من عمل المخطط الحضري لمدينة عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة 2030، والذي يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة ومواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية، التي تشهدها الإمارة، ويأتي وفق رؤية حكومة عجمان، وبمشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية. ركز المخطط الحضري على تضمين 4 محاور رئيسية، تشمل محور المواصلات العامة ومحور الإسكان والمرافق المجتمعية والمشاريع التطويرية والسياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز عجمانX التابع لدائرة البلدية صباح أمس، وبحضور عدد من مديري الدوائر الحكومية للإعلان عن تفاصيل المخطط.

خطط تطويرية

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن كل المؤسسات الاتحادية والجهات المحلية تعمل للارتقاء بالإمارة والارتقاء بها في شتى القطاعات كلاً حسب تخصصه ومجالات عمله.

وذكر أن استراتيجية الدائرة، والتي تهدف لتطوير البنى التحتية وفق منظومة متكاملة تراعي متطلبات الصحة والسلامة العامة، بما يحقق رفاهية المعيشة .

من جانبه أوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة أن الدائرة أنجزت المخططات الحضرية لإمارة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة، ولفت إلى أن إعداد المخطط الحضري لعجمان وجه به سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإعداد مخطط حضري عن المنطقتين.

مواجهة التحديات

من جانبه أفاد المهندس علي مال الله الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة بالدائرة أن المخطط حظي بدعم من الحكومة، فبعد اطلاع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على المشروع وجه بإنجاز المشروع الذي استغرق عامين من العمل الجاد.