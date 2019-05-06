تصميم وتأهيل 15 حديقة خاصة بأصحاب الهمم في العين

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت بلدية العين تصميم وتأهيل 15 حديقة خاصة بأصحاب الهمم، حيث سيتم تنفيذ حديقة «الأمل» الأولى على مستوى الدولة في منطقة الظاهر، خلال النصف الثاني من العام، وأكدت «مساندة» تعديل تصاميم المنازل السكنية والمباني المدرسية والحكومية، بما يلبي متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، وتخصيص بوابات في المنافذ البرية، فيما أكدت دائرة النقل، صرف البطاقات الخاصة حسب نوعية وتصنيف الإعاقة، وطالب الأهالي بضرورة أن تولي المدارس الخاصة اهتماماً في استقطاب أصحاب الهمم، أسوة بالمدارس الحكومية.

تكريم خاص

جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى العين السنوي لأصحاب الهمم، بحضور الدكتور مطر النعيمي مدير عام البلدية، وعدد من مثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث تم في بداية الملتقى، توجيه الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث تسلم حمد الشامي درعاً تذكارية، تقديراً لجهودها.

حديقة الأمل

وأكد المهندس سيف الكعبي، أن بلدية العين انتهت من وضع التصاميم الخاصة لتنفيذ إنشاء وتأهيل 15 حديقة في مختلف مناطق المدينة، تتوافق مع متطلبات أصحاب الهمم، من حيث المرافق الخدمية والألعاب التسلية والترفيه.