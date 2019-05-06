استعراض إنجازات الإمارات في الأمن الغذائي خلال مؤتمر بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

استعرضت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، جهود دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، وتفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وتسهيل الوصول إلى منظومة أمن غذائي متكاملة لتقليل الاعتماد على استيراد الأغذية. جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2019 وزيارة ميدانية لجامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية يرافقها يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن.

كانت المشاركة في الدورة الـ 22 من «مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2019»، الذي انطلق خلال يومي 28 و29 في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أولى محطات معالي مريم المهيري. ويعد المؤتمر السنوي أهم أحداث المعهد، حيث يتناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية بمشاركة العديد من قادة الفكر متعددي الاختصاصات وصانعي القرارات من جميع أرجاء العالم، ويهدف المؤتمر إلى مساعدة قادة الأعمال والسياسة على إيجاد سبل لحل المشكلات العالمية ذات الطابع المشترك وتحقيق الازدهار لكل أفراد المجتمع.

مشاركة

وشاركت معالي مريم المهيري في اليوم الثاني من المؤتمر في حلقة نقاشية بعنوان «تكنولوجيا الزراعة: الأمن الغذائي هو الأمن الوطني»، وشارك معاليها في الجلسة التي تناولت دور التكنولوجيا المحوري في زيادة الإنتاج الزراعي، ستيفن سينسكي نائب وزير الزراعة بوزارة الزراعة الأمريكية، وتشارلي ماكنري المدير التنفيذي ورئيس الاستثمار في المؤسسة الدولية للزراعة.