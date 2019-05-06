«الاقتصاد»: أسعار مستقرة في رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت وزارة الاقتصاد عدة اجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في أبوظبي ودبي، وتم الاتفاق على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لشهر رمضان وتلبية للزيادة المتوقعة في الطلب والحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.

وقال الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، إن معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان المبارك سيبلغ نحو 23 - 25 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4500 طن بشكل يومي، وإن المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه زاد إلى نحو 130 ألف طن هذا العام مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبوظبي والعوير بدبي.

وأضاف في إحاطة الوزارة الإعلامية، أن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات وتفادي أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.

تضمنت الإحاطة توجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك التي يترأسها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، واستعراض عددا من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها الوزارة وشركاؤها الاستراتيجيون لضمان أفضل الممارسات الكفيلة بتوفير حماية المستهلك على مدار العام بصورة عامة وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص.

وأفاد بأن مبادرة تثبيت الأسعار مستمرة هذا العام للسنة السابعة على التوالي، موضحاً أن المبادرة تشمل هذا العام نحو 5000 سلعة، بزيادة نحو 11 بالمئة في عدد السلع المثبتة العام الماضي.