محاضرة توعوية عن «إجراءات العمل أثناء الحر والصيام»

المصدر: الفجيرة- البيان

يواصل قسم الرقابة البيئية بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية برنامجه التدريبي، الذي يهدف إلى بناء قدرات 21 مفتشاً بيئياً من قسم الرقابة، حيث نظم قسم الرقابة في انعقاده الخامس محاضرة توعوية بعنوان «إجراءات العمل أثناء الحر والصيام في شهر رمضان المبارك»، وذلك بهدف التثقيف الصحي للعاملين من المفتشين ومشرفي المواقع بإجراءات العمل في أوقات الصوم.

وتناولت المحاضرة، محاور عدة مثل كيفية تجنب ضربات الشمس والانهاك الحراري وكيفية التعامل معها، والاضطرابات والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، والجفاف وأعراضه وطرق علاجه، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات العمل أثناء الصيام، وضرورة ارتداء الملابس الخفيفة وتجنب الأنشطة المسببة للإجهاد.