راشد بن حمدان يستقبل وفد «مفوضية اللاجئين»

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، بمجلس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برئاسة أمين عوض، وبحضور محمد عبيد بن غنام، الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان الروابط المشتركة في المجالات الإنسانية بين هيئة آل مكتوم الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يتفق وروح وطبيعة الحياة التي تميز المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى تطوير الشراكات التعليمية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القارة الأفريقية، معرباً عن أمله بأن يسهم هذا اللقاء في تحقيق التعاون، ليس في التنمية الحضرية والإقليمية فقط، ولكن أيضاً في المجالات الأوسع ذات الاهتمام المشترك.