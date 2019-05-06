خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون القادة بحلول رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه، خلال البرقيات، عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

تراحم وتواصل

إلى ذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بالمناسبة نفسها، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة، بهذه المناسبة، إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وهنأ أبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في ميادين الشرف والكرامة يسطرون الأمجاد ببطولاتهم وتضحياتهم، سائلاً المولى تعالى أن يجعله شهر خير على الجميع.

ودعا سموه أبناء الإمارات إلى استلهام روح الشهر الفضيل في التراحم والتواصل والعمل على نشر الخير بصوره وأشكاله كافة، تماشياً مع تعاليم ديننا الحنيف، والعمل على مضاعفة العطاء، ومساعدة كل ضعيف، والأخذ بيد كل محتاج لتكون دولة الإمارات دائماً نبراس الخير في كل وقت ومكان.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر الفضيل، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم أجمعين.

حماة الوطن

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والخير والبركة.

وبارك سموه - بمناسبة الشهر الفضيل - لحماة الوطن أبطال قواتنا المسلحة الأوفياء المخلصين في كل ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعياً الله تعالى أن يحفظهم سالمين من كل مكروه، وأن يسدد خطاهم ويبارك جهودهم.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة بهذه المناسبة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً المولى تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يحفظه عزيزاً قوياً شامخاً.

كما هنأ سموه ملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يجعله الله تعالى شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

اتصالات

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموه لهم، خلال الاتصالات الهاتفية، تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات.

فيما أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان وأن يسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أعربوا فيها عن أطيب تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة أيضاً إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سموه برقيات تهنئة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

كما قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي التهنئة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اليوم أول أيام رمضان

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن اليوم، الاثنين الموافق 6 مايو 2019، هو غرة شهر رمضان المبارك.

وقال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل رئيس اللجنة، في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء أمس بدائرة القضاء في أبوظبي، إنه بعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، فقد ثبت لدى اللجنة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية، وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. أبوظبي - موفق محمد