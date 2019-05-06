«سقيا الأمل» تستهل أولى محطاتها من مقر «اتصالات» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استهلت مبادرة «سقيا الأمل» أمس أولى محطاتها في الدولة من مقر شركة «اتصالات» الرئيس في أبوظبي حيث تجمع موظفو الشركة حول جهاز ضخ المياه الافتراضي بحضور المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات» وقاموا بتعبئة المئات من زجاجات المياه لصالح الحملة. وأعربت «اتصالات» عن اعتزازها بانطلاق أولى محطات المبادرة من مبناها الرئيس.

وتعد حملة «سقيا الأمل» المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والرامية إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصالها للمناطق التي تعاني شُحّاً في موارد المياه الصالحة للشرب بحيث تشارك المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر موظفيها في هذا السباق الإنساني والتنافس من خلال ضخّ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخُّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً في العالم.