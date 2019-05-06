المسابقة الدولية للقرآن تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

تنطلق، غداً، اعتبارا من 10 مساءً، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خلال الفترة من 2 - 14 رمضان 1440، بقاعة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «إن المسابقة ستنطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 90 دولة وجالية حول العالم»، معرباً عن أمله بأن تخرج هذه الدورة كمثيلاتها من الدورات السابقة بالصورة والسمعة الطيبة والمتميزة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم الرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولما يقدّمه سموه، حفظه الله.

جاهزية

وأعلن عن بدء توافد المتسابقين إلى أرض الدولة، حيث وصل عدد كبير من المتسابقين المشاركين، وستصل البقية تباعاً خلال اليومين المقبلين، وأجريت الاختبارات المبدئية التي تؤهل المشاركين لصعود المنصة والمشاركة في المسابقة النهائية.

ووجّه بوملحه الدعوة إلى المواطنين والمقيمين والعاملين بالقطاعين العام والخاص والجمهور الكريم للحضور طيلة أيام المسابقة، للاستماع إلى التلاوات الطيبة.