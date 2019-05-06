«مجلس مستقبل الصحة وجودة الحياة»: دبي قادرة على صناعة نموذج صحي مستدام

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة، أحد مجالس دبي للمستقبل، أن دبي مؤهلة لصناعة نموذج صحي عالمي، يتسم بالديناميكية والاستدامة، والقدرة على مواكبة التطورات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المذهلة، إلى جانب قدرته على استشراف المستقبل والاستجابة لأية أهداف أو تطلعات تتوافق واستراتيجية دبي ورؤيتها العالمية بعيدة المدى.

وأجمع أعـــضاء المجلس في اجتماعهم الأول الذي عُقد، في منطقة 2071 في أبراج الإمـــارات، برئاسة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس المجلس، على أن الإمكانيات التنافسية التي تمتلكها دبي، جعلتها أكثر قدرة على قيادة حركة تطـــور القطاع الصحي، إلى جانب دورها الإيجابي المؤثر (دولياً) في مجالات الإبداع والابتكار، والمجالات التنموية الأخرى.

مستجدات

وناقش المجلس جملة من القضايا والتحديات والمستجدات المتصلة بجودة الحياة وصحة ومستقبل الصحة في ضوء التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في القطاع الصحي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والعيادات الذكية ذاتية القيادة، والتطبيب عن بعد والجينوم، وهندسة النسيج البشري، وغير ذلك من تكنولوجيا وحلول مستقبلية وخاصة المتصلة بخدمة أصحاب الهمم.

وأكد الحضور أهمية تطوير منظومة الضمان الصحي وتفعيل دورها الوقائي لمواجهة ومكافحة أية أمراض، وخاصة الأمراض المزمنة التي يشهد العالم ارتفاعاً في معدلاتها ومنها (السرطان والسكري وأمراض القلب، وغيرها)، كما أكدوا في الوقت نفسه ضرورة تطوير التشريعات والسياسات الصحية بشكل متواصل، بما يمكن دبي من الحفاظ على تقدمها في المجال الصحي، ويعزز من مكانتها العلمية والطبية وصدارتها في هذا المجال الحيوي.

وقال معالي القطامي إن «مجالس دبي للمستقبل»، تمثل الفكر الحديث والمعاصر والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن تخصيص مجلس لمستقبل الصحة وجودة الحياة، يعد فرصة مهمة لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه قال الدكتور علي هلال النقبي مدير مؤسسة بوليتكنك أبوظبي وعضو المجلس إن التطور السريع الذي تشهده الدولة والعالم بشكل عام ودبي على وجه الخصوص أوجد تحديات تؤكد أهمية أن نكون في المقدمة وفي صدارة المؤسسات الصحية العالمية، وأن نكون الأوائل في تفعيل وتوظيف التقنيات والاستحواذ عليها.