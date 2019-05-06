الأمن والسلامة في أبوظبي محور محاضرة مجلس «منازف» بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

‎نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة في مجلس منازف في مدينة العين بعنوان «أبوظبي أمن وسلامة» قدمها اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بحضور الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي، والعقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين، والعقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، وعدد من الضباط وأهالي وأعيان المنطقة.

خطط

‎ورحب الفريق الركن متقاعد عبيد محمد الكعبي في بداية المحاضرة بتشريف اللواء مكتوم الشريفي لمجلس منازف والمشاركة في القضايا التي تهم المجتمع.

‎واستعرض اللواء مكتوم الشريفي في محاضرته أبرز خطط وبرامج شرطة أبوظبي خلال 2018 وما تم تحقيقه على صعيد خفض نسب الجرائم المبلغ عنها على مستوى إمارة أبوظبي، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 3.7% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 كما شهد العام الماضي تسجيل انخفاض بنسبة 14:9% في الجرائم المتعلقة بالشيكات.

أولويات

‎وتحدث عن الخطط والبرامج التي أقرتها شرطة أبوظبي والتي ترتكز على 6 أولويات استراتيجية، تتمثل في مكافحة الجريمة، وجعل المدن أكثر أماناً، وثقة المجتمع، الأمن والسلامة، منظمة شرطية تدار بفاعلية، الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، مضيفاً بأنه «يندرج تحت هذه الاستراتيجيات 18 هدفاً استراتيجياً، يتم تدعيمها بمبادرات ومشاريع، ومتابعتها عبر الأنظمة ومؤشرات متقدمة».