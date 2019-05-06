سيف بن زايد يشهد ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتاح ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية تحت عنوان «التعامل مع القضايا الخاصة بالإساءة للأطفال» أمس في أبوظبي، وذلك بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدّمة.

ونظمت الملتقى إدارة السياسات بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بهدف رسم سياسة وطنية لتعزيز الجهود الرامية لإيجاد أفضل السبل تعزيزاً لحماية الأطفال وتطوير الممارسات والاشتراطات الخاصة بذلك وفق أرقى المعايير العالمية وبصورة تنسجم مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

35 جهة

وعمل الملتقى الذي شاركت فيه أكثر من 35 جهة معنية بحماية الأطفال، على مشاركة الآراء والخبرات بين الجهات المشاركة وتعزيز العمل المتناغم ضمن سياسات تتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة.

وحضر فعاليات الملتقى الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة.

ميدالية القائد

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمنحه ميدالية القائد، وذلك على هامش ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية لدوره الريادي ومبادراته المستمرة خدمة للعمل الشرطي وبشكل خاص على الخدمة الجديدة التي أشرف عليها الفريق ضاحي خلفان وأطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً وهي «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق الوزارة (moiuae).

جهود

وتحدثت في بداية الملتقى الريم عبدالله الفلاسي التي أكدت أهمية تضافر كافة الجهود لتعزيز حماية الأطفال في الإمارات وتطوير السياسات والتشريعات بصورة تواكب التقدم والتطور التقني العالمي، مشددة على أن رعاية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية وتحظى بالدعم والرعاية الكاملين من القيادة الحكيمة، ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

محاور

استعرض الملتقى أهداف الورشة والنتائج المرجوة من السياسة والآلية المتبعة لتطوير السياسة وفقاً لدليل مكتب رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013، ثم مقدمة عن موضوع حماية الأطفال واستعراض أفضل الممارسات الرائدة فيما يخص موضوع الإساءة للأطفال وفقاً للإطار التحليلي الذي تم تحديده، تلا ذلك عرض نتائج الدراسة للوضع الحالي فيما يخص السياسة والترتيبات والتحديات الحالية والفجوات التي تم تحديدها من خلال مقارنة نتائج دراسة الوضع الحالي ومراجعة الممارسات الرائدة مع مناقشة الفجوات من قبل المشاركين.