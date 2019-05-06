محاكم دبي تطّلع على مخرجات برنامج «تصميم المدن»

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام دبي الذكية، للاطلاع على مخرجات البرنامج التدريبي الثاني تحت عنوان «تصميم المدن» الذي نظمته دبي الذكية لأبطال السعادة في نوفمبر 2018، وكذا مناقشة إنجازات وتطورات مبادرات دبي الذكية في تحقيق مستهدفات «أجندة السعادة» والارتقاء بمستويات السعادة واستدامتها وقياس التأثير على سكان وزوار دبي، عبر التعرف على احتياجات ومتطلبات الأفراد، والعمل على توظيف التكنولوجيا لتلبيتها بشكل مبتكر، ويضع دبي كمعيار عالمي للمدن الأخرى بمجال السعادة.

حضر الاجتماع محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبد الله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين، ومن جانب دبي الذكية الدكتور علي العزاوي مستشار تجربة المدينة الذكية، وحمد العوضي مساعد مدير مشاريع.