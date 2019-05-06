الإمارات وأوزبكستان تبحثان التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة والزراعة

المصدر: طشقند - وام

استقبل شوكت ميرزاييف - رئيس جمهورية أوزباكستان، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، والوفد المرافق رفيع المستوى الذي يزور طشقند.وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والسياحة والطاقة والنقل والزراعة.

ونقل معالي الوزير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقيادة الرشيدة إلى الرئيس ميرزاييف، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتنميتها في شتى المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة بينهما.

ورحب الرئيس الأوزبكي بمعالي الوزير وأعضاء الوفد المرافق وحمله تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للقيادة الرشيدة في الإمارات وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم.. وأن تكلل الزيارة بالنجاح بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون والشراكة المثمرة بينهما في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات، مثلت مناسبة لتعزيز هذه الشراكة، وتوسيع مجالاتها، ونتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وقدم الرئيس الأوزبكي الشكر على ما لقيه والوفد المرافق له أثناء زيارته للدولة من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.