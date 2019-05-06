حميد النعيمي يطّلع على برامج وخطط الدفاع المدني في عجمان

المصدر: عجمان - وام

ثمّن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ما يتم تنفيذه من برامج وخطط حيوية من قبل وزارة الداخلية، وخاصة توفير أحدث المعدات الخاصة بإطفاء الحرائق، والتي يرجع الفضل فيها لتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يولون اهتماماً كبيراً بأمن الإنسان والمجتمع، وتقديم أرقي الخدمات للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.. اللواء جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، والعميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني في عجمان، وعدد من ضباط وضباط الصف وفرقة الإطفائيات في دفاع مدني عجمان، التي تعتبر الأولى في الدولة، بعد أن تلقت التدريبات حول الأساليب الحديثة في عمليات الإطفاء، واستخدام الأجهزة للتعامل مع الحرائق.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، على برامج وخطط الإدارة العامة للدفاع المدني للارتقاء بخدماتها في جميع إمارات الدولة عامة، وعجمان خاصة، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، إضافة إلى مشروعاتها التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإنجازاتها خلال الفترة السابقة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالعنصر النسائي من بنات الإمارات، وهن يقف جنباً إلى جنب مع الرجل لخدمة الوطن، وخاصة في مجال الدفاع المدني، والتي كانت مقتصرة على الرجال.. داعياً إياهن إلى إثبات أنهن على قدر المسؤولية والعمل بكل جد، والسعي إلى الاستمرار في الاطلاع والتعرف إلى أهم البرامج وأساليب العمل، والتعاون مع الرجل لمكافحة الحرائق والحوادث الطارئة، وتنوير المجتمع بطرق وأساليب الإسعافات الأولية، وكيفية إنقاذ المصابين.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها المسؤولين في وزارة الداخلية، وفي مقدمهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والذي يولي اهتماماً بتدعيم وتوفير المعدات والأجهزة المتطورة، وبما تحتاجه إدارات الدفاع المدني من معدات وكوادر بشرية.. مشيداً بالخطوة الجديدة بانضمام إطفائيات إلى كوادر الدفاع المدني.

واطلع سموه والحضور على أحدث الأجهزة المستخدمة حالياً في إطفاء الحرائق «الروبوت»، واستمع إلى شرح حول مهامه في إطفاء الحرائق.

استبدال مسمى الإدارة المركزية للموارد البشرية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى الإدارة المركزية للموارد البشرية ويسري العمل به من تاريخ صدوره.

ونص المرسوم - رقم 9 لسنة 2019 - على أن يستبدل مسمى «الإدارة المركزية للموارد البشرية» لتصبح «دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان» وذلك أينما ورد في المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 2017 أو في أي تشريع آخر.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة.