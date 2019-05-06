أمل القبيسي: قواتنا المسلحة الحصن الحصين لنهضتنا

المصدر: أبوظبي - وام

رفعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم وضباط وأفراد القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات المسلحة.

وأكدت معاليها - في كلمة لها بهذه المناسبة - أن ذكرى توحيد القوات المسلحة التي تصادف السادس من مايو من كل عام تعد بمثابة وسام فخر واعتزاز على صدور كل أبناء وبنات الإمارات وأنه يوم من أغلى أيامنا الوطنية، فهو رمز لوحدتنا وتماسكنا وعزيمتنا وقوة إرادتنا ومنبع استقرارنا.

سياج

وأكدت معاليها أن قواتنا المسلحة هي مصنع الرجال وتعد بمثابة السياج الآمن والحصن الحصين لنهضتنا، مشيرة إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الحكام المؤسسين «طيب الله ثراهم»، تيقنوا حسب رؤيتهم الحكيمة من أنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة حقيقية لدولة الاتحاد ما لم يكن لديها جيش قوي موحد يمتلك من العتاد والرجال ما يمكنه من حماية تراب الوطن والدفاع عن كيانه ومصالحه ومستقبله.. منوهة إلى ما قاله المغفور له الشيخ زايد من أن «جيش الإمارات هو درعها الواقية للحفاظ على التراث الوطني وصيانة الأرواح وحماية ثروة هذا البلد وهو أيضا لمساندة الأشقاء إذا احتاجوا إلينا».

تطوير

كما أكدت معاليها على الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم ورعاية وتطوير المنظومة الدفاعية للقوات المسلحة وتأمين كل ما يلزم لتكون قواتنا المسلحة على ما هي اليوم من رفعة وقوة وقدرة وإمكانات تضاهي أفضل الجيوش على المستوى العالمي.

وقالت معاليها إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ساروا على هذا النهج الحكيم لآبائنا المؤسسين في دعم وتقوية وتحديث قواتنا المسلحة حتى وصلت إلى مراحل متميزة، وأصبح لجيشنا شأن كبير بين جيوش العالم.ط

درع

وأشارت معالي القبيسي إلى أن قواتنا المسلحة باتت اليوم تمثل عنصر استقرار إقليميا فاعلا، وأضحت درعا قوية، تحمي مكتسبات التنمية الوطنية ليس في دولة الإمارات وحسب بل في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.