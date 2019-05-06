قيادات ووحدات القوات المسلحة تحتفل بالمناسبة

المصدر: أبوظبي - وام

احتفلت مختلف قيادات ووحدات القوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتوحيدها مستحضرين مآثر الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذين استطاعوا بإخلاصهم وعزيمتهم وعمق رؤيتهم بناء دولة الاتحاد ودمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد وعملوا معاً على دعمها والسعي المتواصل لتطويرها والارتقاء بقدراتها وجاهزيتها حرصاً منهم على ترسيخ الكيان الاتحادي وتثبيت أركانه.

واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات المتنوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة تضمنت فقرات ثقافية وفنية وإلقاء القصائد الشعرية وتكريم المتميزين من منتسبي هذه القيادة.

مسيرة العطاء

وأشادت وحدات القوات المسلحة بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بمؤازرة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين واصلوا مسيرة العطاء والبناء بعزيمة لا تلين وإصرار مستمر على بلوغ الأهداف السامية المتمثلة في تطوير قواتنا المسلحة والارتقاء بها إلى المستوى المنشود.

فقد أقامت قيادة القوات البرية احتفالاً بحضور اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية وعدد كبير من ضباط وأفراد القوات البرية.

أغلى المناسبات

وألقيت خلال الحفل كلمة أكدت أن يوم السادس من مايو يعد مناسبة من أغلى المناسبات الوطنية حيث نحتفل بالإنجازات ونمضي على درب الكرامة والوفاء حتى تتـــحقق الأماني التي ضحى من أجلها الشهداء وفاء للعهد وللوطن وللقيادة الرشيدة.

كما أقيم بهذه المناسبة في قيادة القوات البحرية وبحضور اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد كبير من منتسبي القوات البحرية حفل مميز، حيث ألقيت كلمة حول المناسبة أكدت أن توحيد قواتنا المسلحة جاء استجابة لآمال وتطلعات أبناء الإمارات في ترسيخ الكيان الاتحادي وتثبيت أركانه وبناء مؤسساته وتنظيم هياكله بعد أن كانت مقسمة تعوزها الإمكانات وصدر قرار الدمج للقوات المسلحة وانطلقت مسيرة المؤسسة العسكرية على درب التقدم والنماء.

وفي قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي شهد اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد كبير من ضباط وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي الاحتفال الخاص بهذه المناسبة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها منتسبو القوات الجوية والدفاع الجوي أن الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 43 يعد من الأحداث الفاصلة في ترسيخ مسيرة الاتحاد وتوطيد أركانه، وأساساً من أسس النهضة في كل المجالات، وخطوة كبرى على الطريق الذي قطعته القوات المسلحة لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول العالم، أمناً وأماناً ورخاءً واستقراراً وتنمية.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي يوضح مدى التطور الذي واكب مسيرة القوات المسلحة منذ نشأتها وحتى اليوم ومشاركاتها الخارجية ثم قام راعي الحفل بتكريم المتميزين من منتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي.