«وطني الإمارات للعمل الإنساني» تدعو للمشاركة في «هذا ما كان يحبه زايد»

المصدر: دبي - وام

دعت جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني الأفراد والمؤسسات من أصحاب المشاريع الإنسانية والبصمات الوطنية في مجالات الثقافة والفكر والعلم للمشاركة وتقديم طلبات الترشح في النسخة السابعة من الجائزة التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات إن حفل الجائزة سوف ينظم بتاريخ 20 مايو الجاري وذلك انطلاقاً من أهداف المؤسسة في المساهمة والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية.

وأضاف أن المؤسسة تشجع الفئات المبدعة والمتميزة على تقديم طلبات الترشح في الجائزة عن الفئات المتضمنة: بصمة وطن، وبصمة ثقافة، وبصمة قلم، وبصمة فكر، وبصمة خير، وبصمة أمن، وبصمة أمل، وبصمة علم، وبصمة إنسانية، وبصمة مجتمع، وبصمة معلم، والبصمة الرياضية، قدرات بلا حدود، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة AWARD@WATANI.AE أما البصمة الرياضية ترسل جميع الطلبات باسم اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا عبر البريد الإلكتروني INFO@DUBAISCAE.AE.

وأوضح الفلاسي أن شروط الترشح للجائزة تتضمن أن تكون الشخصية المتقدمة للمشاركة اعتبارية السمة وأن يكون العمل الإنساني أو التطوعي أو الخيري مرخصاً في الدولة وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ويدعم الإنجاز بالصور أو الشهادات والإحصائيات والدراسات الخاصة بالمنجزات المحققة وألا يكون قد مضى على المنجزات المحققة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقديم للترشح كما يشترط أن تكون الأعمال المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية تتوافق مع معايير الجائزة واستراتيجية الدولة في رؤية 2021.

وأضاف أن هناك شروطاً خاصة للترشح للبصمة الرياضية وهي أن تكون المبادرة المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع وبمخرجات قوية وتكون المبادرة موثقة وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات أو ساري تطبيقها خلال فترة الترشيح وأن تكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية.