تعيين باول هاردن مديراً تنفيذياً للعمليات النووية بشركة «نواة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مجلس إدارة شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، عن تعيين باول هاردن مديراً تنفيذياً للعمليات النووية في الشركة.

وسيتولى هاردن مسؤولية الإشراف على جودة وسلامة العمليات التشغيلية النووية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلميّة، مع التركيز على تطوير قدرات الكفاءات الإماراتية المتخصصة بقطاع الطاقة النووية السلمية في «نواة»، وذلك لضمان تطوير فرق عمل وطنية مستدامة لمحطات الطاقة النووية في الدولة على مدى العقود القادمة.

وسيتعاون هاردن مع فريق الإدارة العليا في «نواة» والهيئة الاتحادية للرقابة النووية على المدى القصير، في إطار الاستعدادات القائمة لإطلاق عمليات التشغيل والصيانة للمحطة الأولى في مشروع محطات «براكة»، إلى جانب عمليات التشغيل والصيانة المستقبلية للمحطات الثلاث الأخرى، كما سيتولى هاردن مسؤولية التأكد من التزام المحطات بكافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتراخيص التشغيل التي تمنحها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ورحب مارك ريدمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: نرحب بانضمام باول هاردن إلى فريق الإدارة العليا في شركة نواة للطاقة، وقال: يتمتع هاردن بخبرات ومعارف واسعة اكتسبها من عمله في قطاع الطاقة النووية العالمي، والتي ستكون إضافة كبيرة للعمليات التشغيلية في محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

ومن جانبه، قال باول هاردن: «يسرني الانضمام لفريق الإدارة العليا في شركة نواة للطاقة، وأتطلع للعمل مع هذا الفريق ومع فريق العمل المكون من الكفاءات الإماراتية إلى جانب الخبراء العالميين من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني المهم لإنتاج الطاقة الكهربائية».