سفارتنا في بيروت ترعى تخريج طلاب «اقرأ»

المصدر: بيروت - وام

رعت سفارة الدولة في بيروت حفل تخريج الدفعة الثانية من المتدربات والمتدربين السوريين ضمن برنامج «اقرأ» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع شركة «تكنولوجي» التي ترأس إدارتها النائب السابق غنوة جلول.

وقدم فهد الكعبي السكرتير الأول بسفارة الدولة الشهادات لـ 488 من الطلاب الطالبات الناجحين الذين تلقوا دروساً في تعليم القراءة وكتابة اللغة العربية، وذلك ضمن الاحتفال الذي تم تنظيمه في مدرسة الإمارات - البقاع الغربي بمشاركة فعاليات اجتماعية وتربوية وبلدية وحشد من الأهالي.

ونوهت النائب السابق غنوة جلول رئيسة شركة «تكنولوجي» في كلمة خلال الحفل بالدور الخيري والإنساني المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف المجالات ولاسيما في المجال التعليمي والتربوي، لإدراكها أن بناء المجتمعات وتقدمها مرتبط بنشر رسالة الوعي والتعليم ومكافحة الجهل والأمية.

وتوجهت جلول بالشكر إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، ولاسيما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم هذه المبادرة التعليمية التي تعكس رؤية الإمارات ودعمها اللامتناهي للغة العربية وللتعليم بشكل عام.