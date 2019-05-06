43 ألف مراجع لمركز راشد لعلاج السكري في عجمان خلال 2018

المصدر: عجمان - البيان

كشف المؤتمر الإقليمي السابع لمرض السكري عن ارتفاع عدد مراجعي مركز راشد لعلاج السكري والأبحاث، الذي يتبع مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، خلال 2018 بنسبة 53% مقارنة بالعام 2017، حيث وصل عدد المرضى إلى 43 ألفاً مع الحالات المتكررة مقارنة بـ 28 ألفاً في 2017.

وقال الدكتور ايريك واسبرغ، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية خلال المؤتمر الإقليمي السابع لمرض السكري، الذي نظمه المركز في فندق إنتركونتيننتال - فستيفال سيتي دبي، إن هذه الزيادة كانت استجابة لعدد من الخدمات والعيادات الجديدة التي تم إدخالها في المركز كعيادات القلب والكلى التي لها علاقة بالسكري وعيادة علاج السمنة وعيادة الغدد الصماء، وعيادة السكري والغدد للأطفال، كما طور المركز ووسع العمل في عيادة شبكية العين والقدم السكري وأدخل بهما خدمات جديدة.

وأضاف أن المؤتمر الذي نظمه المركز بمشاركة حوالي 200 استشاري ومتخصص في علاج مرض السكري يغطي أهم التخصصات والتطورات في رعاية مرضى السكري، وفر للمشاركين منصة لتبادل الأفكار وتحسين مهاراتهم ومعرفتهم، للاستفادة من تشخيص وعلاج ومراقبة مرض السكري.

وقال إن المشاركين ناقشوا العديد من أوراق العمل الشاملة حول طبيعة المرض، وأهم العلاجات التي توصل إليها الباحثون، كما أشار إلى أن مركز راشد أصبح مركزاً مرجعياً في مجال البحوث والخدمات التعليمية والرعاية الشاملة لمرضى السكري.