تأهيل مسعفي دبي للتعامل مع مسرح الجريمة

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القيادة العامة لشرطة دبي 8 ورش عمل تحليلية عن إدارة مسرح الجريمة، بهدف تأهيل المسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف وتدريبهم على التعامل الصحيح والواعي مع مفردات وبيئة مسرح الجريمة خاصة أنهم في الغالب يصلون مبكراً إلى مسرح الجريمة وقبل أفراد الشرطة لإنقاذ المصابين.

وكان المدير التنفيذي خليفة حسن الدراي في مقدمة الحاضرين ومعه مديرو الإدارات والمسؤولون وقد تجاوز عدد المستفيدين منها 915 مسعفاً ومسعفة، وبهذه المناسبة كرم الدراي العقيد مكي سلمان مدير إدارة مسرح الجريمة بالإنابة والنقيب محمد عبد العزيز الخلوفي رئيس قسم إعادة بناء مسرح الجريمة- الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي.

ويأتي اختتام هذه الورش في مقر المؤسسة في إطار تجهيز الطواقم الإسعافية لإكسبو 2020 وتزويدهم بكل الخبرات الممكنة للتعامل السليم والمحسوب مع البيئة المحيطة بمسارح الجرائم التي يتدخلون فيها لإنقاذ المجني عليهم، وقد تولى إدارة ورش العمل وشرح محاورها باللغة الإنجليزية للمسعفين وباللغة العربية لمشغلي مركبات الإسعاف النقيب محمد عبد العزيز سيف الخلوفي رئيس قسم إعادة بناء مسرح الجريمة من إدارة مسرح الجريمة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.