وفد «مجيب» لشرطة دبي يطلع على تجربة قائد عام شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وفد برنامج «مجيب» الذي ضم 25 منتسباً من القيادة العامة لشرطة دبي للاطلاع على تجربته القيادية خلال مسيرة حياته المهنية، وذلك ضمن إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع شرطة دبي، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

رحب قائد عام شرطة عجمان بوفد شرطة دبي برئاسة فاطمة جاسم الزعابي رئيس قسم التطوير والابتكار في مكتب التطوير المؤسسي لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين شرطة عجمان وشرطة دبي والقيادات الشرطية بما يعزز جودة العمل الشرطي، ويحقق رؤية دولة الإمارات بأن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.