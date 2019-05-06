973 ضبطية جمركية في المبنى 1 بمطار دبي الدولي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أثمرت جهود جمارك دبي لتطوير خدماتها الجمركية المقدمة لحركة السياحة والسفر، عن تحقيق تقدم متصاعد في مستوى الأداء بإدارة عمليات المسافرين في المبنى 1 بمطار دبي الدولي، حيث بلغت عدد الضبطيات الجمركية في المبنى 1 خلال الربع الأول من عام 2019، نحو 973 ضبطية للمواد المحظورة والمقيدة، شملت ضبط نحو 14 كلغم من المواد المخدرة، بالإضافة إلى المواد المحظورة والمقيدة الأخرى، وبلغ عدد المسافرين في المبنى 1 بمطار دبي الدولي خلال هذه الفترة، نحو 2.33 مليون مسافر، على متن 13406 رحلات جوية.

تطوير

وأشاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، بجهود الموظفين الجمركيين في المبنى 1، وحرصهم على تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، دعماً لنمو حركة السياحة والسفر، وذلك خلال زيارة مسائية، قام بها في مبنى 1 بمطار دبي الدولي، بحضور إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية.

وقال المدير العام لجمارك دبي: «نحرص على تحسين مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، لمواكبة النمو المتصاعد في حركة السياحة والسفر، حيث بلغ عدد المسافرين في مطارات دبي، أكثر من 89 مليون مسافر في عام 2018، ومن المتوقع ارتفاع مستمر بأعداد المسافرين خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يصل عدد الزوار القادمين إلى دبي خلال معرض إكسبو 2020، إلى نحو 25 مليون زائر، ما يمنحنا الفرصة لنقدم إنجازاً جديداً في تطوير كفاءة وسرعة الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، لنحقق الريادة العالمية في مجال تسهيل حركة المسافرين، من خلال الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات، باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، التي تعزز دور دبي كعاصمة للاقتصاد، لا تعتمد على مصدر واحد للحياة».