سفارة الدولة في واشنطن تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

المصدر: واشنطن - وام

أقامت الملحقية العسكرية في سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال في مقر السفارة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة. وكان في مقدمة مستقبلي المدعوين إلى الاحتفال يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية والعميد الركن عيسى راشد عبيد آل علي الملحق العسكري بواشنطن إلى جانب دبلوماسيي الملحقية العسكرية والسفارة وموظفيها.

وحضر الاحتفال عدد من سفراء الدول العربية وكبار القادة العسكريين والشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الولايات المتحدة.

وتقدم السفير يوسف العتيبة في كلمة له بالتهنئة لقيادة الدولة الحكيمة وكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة بهذه الذكرى العزيزة، معبراً عن فخر مواطني الدولة بقواتهم المسلحة التي بلغت مستويات مرموقة من التطوير والتحديث.

وأشاد السفير العتيبة بالعلاقات المتميزة والمتطورة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في كافة المجالات بما فيها التعاون المستمر في المجالين العسكري والأمني.

ونوه العميد الركن عيسى راشد عبيد آل علي الملحق العسكري بواشنطن بالرعاية الكريمة للقوات المسلحة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.