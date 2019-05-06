وزارة تطوير البنية التحتية تتبادل الخبرات مع السعودية

المصدر: دبي-البيان

ترأس المهندس إبراهيم الوهابي، الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع في وزارة تطوير البنية التحتية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم ممثلين عن الجهات المعنية بالبنية التحتية والطرق، أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقبالهم، خلال الزيارة التي تندرج ضمن اجتماعات فرق عمل المشاريع المشتركة، التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق، والمهندس طارق الشامي وكيل وزارة النقل للتشغيل والصيانة.

وتضمنت أجندة اللقاء، الذي استمر5 أيام، إطلاع الجانب السعودي على نبذة تعريفية عن وزارة تطوير البنية التحتية، واختصاصاتها، ودورة حياة المشروع، من مرحلة التخطيط والتصميم لغاية التنفيذ، إلى جانب مشاريع الإدارة العامة للصيانة والموازنة والمسح والتقييم، فضلاً عن نظم النقل الذكي، ومناقشة المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال إدارة أصول البنية التحتية، وإدارة المشاريع والسلامة على الطرق، كما قام الوفد بزيارة مختبر الجودة، والمركز الوطني للسلامة المرورية.

وتخلل الزيارة، جولات ميدانية لمشاريع البنية التحتية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة، التي تسهم برفع مستوى الخدمات، وتدعم توجه البلدين الشقيقين، القائم على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمواطنيهما، كما بحثا مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وتعكس الزيارة، اهتمام الوفد في الاستفادة من الخبرة في مجال البنية التحتية لدى المملكة العربية السعودية، كما ناقش الجانبان البرامج والخطط والمشروعات المشتركة، التي تعكس اهتمام الجانبين بتطوير منظومة العمل المشترك.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع، على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير منظومة العمل، وفق مخطط واضح ومدروس، يخدم الطرفين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية، والاستفادة من التجارب الناجحة، لافتاً إلى أنها تسهم كذلك في تعزيز برامج وخطط ومشروعات الوزارة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتعزيز دور الدولة في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، رحـــب المـــهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق، بالوفد الضيف، مؤكداً على أهمية الزيارة، لدورها في نقل المعرفة وتبادل التجارب، وتدعم رؤية القــــيادة الحكيمة، بدعم منظومة العمل المشترك، بما يسهم في تنفيذ المشاريع بجودة عالية، ووفق المعايير العالمية.