«مساندة» تنجز 50% من مشروع الطرق الداخلية في الشامخة

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» 50% من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشامخة الذي تنفذه بالتعاون مع بلدية أبوظبي بتكلفة إجمالية تبلغ 237 مليون درهم، وذلك على مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن المشروع يقع جنوب منطقة الفلاح بجانب طريق أبوظبي ـ العين «سويحان الهير» E20، معتزمة تسليمه في شهر نوفمبر من العام 2020.

وأوضحت «مساندة» أن المشروع سيستغرق تنفيذه حسب الخطة الموضوعة 35 شهراً، ويتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لخدمة 739 قسيمة منها 657 قسيمة سكنية، و7 قسائم تجارية، و17 قسيمة حكومية، و58 قسيمة مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية في منطقة الشامخة للأحواض /‏ SH30،SH31، SH32، SH34,SH33 /‏، وذلك على مساحة قدرها 226 هكتاراً، لافتة إلى أن المشروع يشمل جميع أعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وخطوط صرف صحي وإنارة طرق وتصريف مياه الأمطار واتصالات.