بلدية دبي تطلق خدمتي «التصاريح الذكية لسلامة الأغذية» و«التفتيش الذاتي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي متمثلة بقطاع البيئة والصحة والسلامة خدمتي «التصاريح الذكية لسلامة الأغذية» و«التفتيش الذاتي» ضمن منصة فود ووتش، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية وتحسين تجربة العملاء، حيث تعتبر هذه المنصة ثورة مبتكرة في مجال استخدام الإمكانيات الرقمية في سلامة الغذاء. وتتيح هذه المنصة للجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية ومقدمي الخدمات والمستهلكين استخدام العديد من الميزات التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بصورة فعّالة.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عُقد في فندق رافلز أخيراً، والذي يؤرخ لبداية جديدة في تاريخ نظم إدارة سلامة الغذاء والخدمات المرتبطة بها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة: «فود ووتش هي منصة فريدة من نوعها تتيح تحميل كمية هائلة من البيانات التي تعزز من كل عمليات سلامة الأغذية في دبي، وستكون هذه البيانات نموذجاً لإنشاء بلوك تشين خاص بكل ما يتعلق بسلامة الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

هذا وقد بدأت بلدية دبي منذ السابع عشر من أبريل 2019 بتنفيذ خطة مكثفة لتدريب المشرفين الصحيين العاملين في مؤسسات الأغذية المسجلة في بلدية دبي، حيث تستهدف المرحلة الأولى عقد 60 جلسة تفاعلية لتدريب حوالي 1600 مؤسسة غذائية وأكثر من 2500 من المشرفين الصحيين وذلك قبل نهاية شهر مايو 2019.

وقد تم الانتهاء حتى الآن من تدريب أكثر من 500 مشرف، حيث تم خلال تلك الجلسات مناقشة التحديات الخاصة بإدارة السجلات المتعلقة بالعمليات اليومية لإدارة سلامة الغذاء، مع الإشارة إلى أن أكثر من 90% من هذه السجلات ورقية، وتستهدف البلدية - من خلال منصة «فود وتش»- التخلص من استخدام السجلات الورقية، مما يساهم في تحقيق رؤية الإمارة بإقامة حكومة لا ورقية بنهاية عام 2021.

وتعتبر خدمة التصاريح الذكية من أهم الميزات المتوفرة بمنصة «فود ووتش»، والتي ستقلل الزمن المستغرق للحصول عليها.