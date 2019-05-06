إطلاق «حافلة السعادة» لنقل العاملين في منشآت القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وزارتا الداخلية والموارد البشرية والتوطين «حافلة السعادة» لنقل العاملين في منشآت القطاع الخاص وفقاً لمعايير ومواصفات إلزامية يسري تطبيقها على حافلات نقل العاملين التي تم ترخيصها على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للوزارتين نظم أمس في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بحضور قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه في قطاع التفتيش في الوزارة والعميد علي محمد الشامسي مدير عام ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية في وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في الوزارتين. وتتضمن مواصفات «حافلات السعادة» اشتراطات صلاحية المركبة للسير على الطرق، إلى جانب توحيد لونها متضمناً شعار المنشأة واسمها.

وقال قاسم جميل إن المعايير والمواصفات الجديدة لـ «حافلة السعادة» تأتي تتويجاً لمسابقة حافلة السعادة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل ثلاث سنوات .

من جانبه قال العميد علي محمد الشامسي مدير عام ترخيص الآليات والسائقين الاتحادية «إن وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تحرص على بناء شراكات مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية».