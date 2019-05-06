بلدية أبوظبي تطلع سفارة السويد على تجربتها في خدمة المجتمع

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وهنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال استقبال المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي السفير السويدي في مكتبه أمس، حيث تناول الاجتماع الاستفادة من الخبرات المتبادلة، وخصوصاً في مجال خدمة المجتمع وتطوير الخدمات العامة.

حضر الاجتماع سالم سلطان المعمري المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية، وعدد من مديري الإدارات، وممثل قسم الشؤون الدبلوماسية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الموقر.

وقد رحب المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بسفير مملكة السويد الصديقة، مشيداً بهذه المبادرة الطيبة، ومعرباً عن استعداد البلدية لتبادل الخبرات في مجالات عديدة، وفتح قنوات التواصل بين الطرفين، للاستفادة من التجارب الناجحة ولا سيما على صعيد خدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة السكان.

من جانبها قدمت بلدية مدينة أبوظبي أمام السفير السويدي عرضاً تقديمياً مفصلاً حول تجربتها في خدمة المجتمع، والتنمية المستدامة، والارتقاء بالخدمات العامة.