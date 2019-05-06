2356 منتجاً عضوياً تم تسجيلها في «مواصفات» حتى أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت الدولة زيادة لافتة في عدد منتجات المزارع العضوية خلال الأشهر الستة الماضية، بنحو 53%، إذ سجلت بيانات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ارتفاعاً واضحاً في عدد المنتجات من 1240 منتجاً في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 2356 منتجاً حتى شهر أبريل الجاري.

وارتبط بهذه الزيادة في المنتجات، زيادة مماثلة في مساحات المزارع العضوية الإماراتية، بواقع 1.8 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها، تنتج نحو 1116 منتجاً عضوياً جديداً في أسواق الدولة، تتضمن الخضراوات والفواكه والتمور، وصولاً إلى مزارع إنتاج للحوم والدواجن وبيض المائدة وغيرها، حسب عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

واعتبر أن المنتجات العضوية تتضمن فرصة مثالية لتنويع الاستثمارات الوطنية في القطاع الزراعي والإنتاجي، وتدعم «مواصفات» هذا التوجه من خلال إصدار شهادات المطابقة للمزارع العضوية، لتؤهل هذه المنتجات للتصدير خارج الدولة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين الإماراتيين، بما ينعكس بصورة إيجابية على دعم المنتجات الوطنية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية.